Кремль приховує реальні економічні проблеми та маніпулює статистикою

Президент Росії Володимир Путін спілкується з чиновником. Фото: росЗМІ

Чиновники Кремля продовжують підтримувати інформаційну кампанію, спрямовану на створення ілюзії економічної стабільності в Росії, попри негативні наслідки війни проти України. Під час зустрічі 7 лютого прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін та президент Володимир Путін обговорили стан економіки, намагаючись продемонструвати її "зростання" та стійкість до міжнародного тиску.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

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Мішустін заявив, що ВВП Росії у 2024 році зріс на 4,1%, пояснюючи це активним розвитком обробної промисловості. Насправді цей ріст відбувся завдяки нарощуванню військового виробництва, оскільки Кремль скеровує ресурси на підтримку війни. Основними галузями, які "показали" зростання, стали машинобудування, автомобільна промисловість та електроніка — сектори, пов’язані з оборонною сферою.

Інфляція, за офіційними даними, склала 9,52% у 2024 році, а на початок лютого 2025 року досягла 9,9%. Проте незалежні дослідження свідчать, що реальний рівень інфляції в країні може сягати 20%, що значно перевищує офіційну статистику. Мішустін також заявив, що рівень безробіття в Росії залишається низьким – 2,5%, але при цьому лише коротко згадав про гостру нестачу робочої сили, спричинену мобілізацією та відтоком населення.

В Росії незабаром може спорожніти Фонд національного добробуту

Попри заяви про "зміцнення економіки", прем’єр-міністр визнав можливі труднощі в 2025 році, особливо в боротьбі з інфляцією. Кремль продовжує заперечувати негативний вплив санкцій, стверджуючи, що вони більше шкодять країнам, які їх запровадили.

При цьому Путін не згадав про підвищення ключової ставки до 21% у жовтні 2024 року чи використання резервів Фонду національного добробуту для фінансування війни. Експерти прогнозують, що значна частина цих коштів може вичерпатися вже до осені 2025 року, що поставить під загрозу фінансову стабільність країни.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін провів нараду щодо стану економіки та розпочав інформаційну кампанію для населення.

Також в Росії нещодавно ухвалили правки до закону, які посилять тиск та контроль над мігрантами.