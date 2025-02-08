Кремль скрывает реальные экономические проблемы и манипулирует статистикой

Президент России Владимир Путин общается с чиновником. Фото: росСМИ

Чиновники Кремля продолжают поддерживать информационную кампанию, направленную на создание иллюзии экономической стабильности в России, несмотря на негативные последствия войны против Украины. Во время встречи 7 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Владимир Путин обсудили состояние экономики, пытаясь продемонстрировать ее "рост" и устойчивость к международному давлению.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны (ISW).

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Мишустин заявил, что ВВП России в 2024 году вырос на 4,1%, объясняя это активным развитием обрабатывающей промышленности. На самом деле этот рост произошел благодаря наращиванию военного производства, поскольку Кремль направляет ресурсы на поддержку войны. Основными отраслями, которые "показали" рост, стали машиностроение, автомобильная промышленность и электроника — секторы, связанные с оборонной сферой.

Инфляция, по официальным данным, составила 9,52% в 2024 году, а на начало февраля 2025 года достигла 9,9%. Однако независимые исследования показывают, что реальный уровень инфляции в стране может достигать 20%, что значительно превышает официальную статистику. Мишустин также заявил, что уровень безработицы в России остается низким — 2,5%, но при этом лишь кратко упомянул об острой нехватке рабочей силы, вызванной мобилизацией и оттоком населения.

В России вскоре может опустеть Фонд национального благосостояния

Несмотря на заявления об "укреплении экономики", премьер-министр признал возможные трудности в 2025 году, особенно в борьбе с инфляцией. Кремль продолжает отрицать негативное влияние санкций, утверждая, что они больше вредят странам, которые их ввели.

При этом Путин не упомянул о повышении ключевой ставки до 21% в октябре 2024 года или использовании резервов Фонда национального благосостояния для финансирования войны. Эксперты прогнозируют, что значительная часть этих средств может иссякнуть уже к осени 2025 года, что поставит под угрозу финансовую стабильность страны.

Напомним, недавно Владимир Путин провел совещание о состоянии экономики и начал информационную кампанию для населения.

Также в России недавно приняли поправки в закон, которые усилят давление и контроль над мигрантами.