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В ISW пояснили, як Росія приховує проблеми в економіці

23 січня 2025 07:54
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ розпочала інформаційну кампанію, аби приховати проблеми в економіці
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російська економіка страждає через повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас влада країни розпочала інформаційну операцію, аби створити хибне враження, що все в порядку.

Про це пише ISW.

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"Кремль розпочав інформаційну операцію, яка має на меті створити хибне враження, що російська економіка працює добре, попри численні показники, що свідчать про макроекономічні негаразди, які продовжують зберігатися", — йдеться у звіті.

Так, президент РФ Володимир Путін 22 січня провів нараду з економічних питань. На ній він заявив, що 2024 рік став "сильним" для економіки країни. За його словами, Росія має "керований дефіцит" в бюджеті в розмірі 1,7% та збільшила доходи на 26% — до 25,6 трильйона рублів, які не пов'язані з нафтогазовим сектором.

Аналітики ISW зауважили, що макроекономічні дані Росії прямо суперечать заявам Кремля про те, що економіка добре розвивається. 

Відомо, що недавно у РФ почали збільшувати витрати на оборону, а в суспільстві все більше не вистачає робочої сили, існують демографічні проблеми та фіксується зменшення заощаджень. Також російська економіка стикається зі зростанням процентних ставок, завищеними зарплатами і погіршенням виробничих потужностей.

Тому спроби Кремля демонструвати економічну "могутність" свідчать про інформаційну операцію, яка спрямована за заспокоєння внутрішньої аудиторії.

Раніше The New York Times писало, що Північна Корея планує знову відправити своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

А новий президент США Дональд Трамп вважає, що Путін руйнує свою країну, не йдучи на мирну угоду з Україною.

дезінформація економіка Кремль ISW війна в Україні Росія

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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