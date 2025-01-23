Північна Корея знову надсилає солдатів Росії — що відомо

Військові Північної Кореї. Фото: ukrainianworldcongress.org

Північна Корея знову планує відправити своїх військових для участі у війні в Україні на боці Росії. Це станеться упродовж найближчих двох місяців.

Про це повідомляє The New York Times.

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За даними The New York Times, Північна Корея направила свої війська до Курської області, де вони діють як окрема бойова сила. На цій території здебільшого діють спецпідрозділи, які раніше готували для точкових операцій, однак росіяни використовують їх як звичайну піхоту.

Втрати КНДР в Україні

Минулого тижня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що половину усіх північнокорейських солдатів в Курській області було "поранено або знищено".

Північнокорейські військові, на відміну від російських, не відступають навіть за умов значних втрат. Захопивши територію, вони не утримують її, а передають під контроль російським підрозділам. У разі поранення північнокорейські солдати підривають себе гранатою, щоб не потрапити в полон.

Українська розвідка повідомляє, що разом із північнокорейськими військовими до Росії прибули щонайменше три генерали та близько 500 офіцерів.

Джерела в Пентагоні повідомляють, що генерали працюють у російських командних штабах, займаючись вибором цілей для атак.

Також Зеленський повідомив, що втрати північнокорейських військових у Курській області становлять 4 тисячі осіб.

Нагадаємо, 21 січня українські війська взяли в полон військового КНДР.

Водночас Україна заявила про готовність передати полонених солдатів із КНДР лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, але висунула для цього певні умови.