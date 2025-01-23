Северная Корея снова присылает солдат России — что известно

Военные Северной Кореи. Фото: ukrainianworldcongress.org

Северная Корея снова планирует отправить своих военных для участия в войне в Украине на стороне России. Это произойдет в течение ближайших двух месяцев.

Об этом сообщает The New York Times.

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Войска КНДР в Украине

По данным The New York Times, Северная Корея направила свои войска в Курскую область, где они действуют как отдельная боевая сила. На этой территории в основном действуют спецподразделения, которые ранее готовили для точечных операций, однако россияне используют их как обычную пехоту.

Потери КНДР в Украине

На прошлой неделе Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что половина всех северокорейских солдат в Курской области была "ранена или уничтожена".

Северокорейские военные, в отличие от российских, не отступают даже в условиях значительных потерь. Захватив территорию, они не удерживают ее, а передают под контроль российским подразделениям. В случае ранения северокорейские солдаты подрывают себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Украинская разведка сообщает, что вместе с северокорейскими военными в Россию прибыли по меньшей мере три генерала и около 500 офицеров.

Источники в Пентагоне сообщают, что генералы работают в российских командных штабах, занимаясь выбором целей для атак.

Также Зеленский сообщил, что потери северокорейских военных в Курской области составляют 4 тысячи человек.

Напомним, 21 января украинские войска взяли в плен военного КНДР.

В то же время Украина заявила о готовности передать пленных солдат из КНДР лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, но выдвинула для этого определенные условия.