РФ начала информационную кампанию, чтобы скрыть проблемы в экономике

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российская экономика страдает из-за полномасштабного вторжения в Украину. В то же время власти страны начали информационную операцию, чтобы создать ложное впечатление, что все в порядке.

Об этом пишет ISW.

Читайте также:

Ситуация в экономике России

"Кремль начал информационную операцию, которая имеет целью создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, несмотря на многочисленные показатели, свидетельствующие о макроэкономических проблемах, которые продолжают сохраняться", — говорится в отчете.

Так, президент РФ Владимир Путин 22 января провел совещание по экономическим вопросам. На нем он заявил, что 2024 год стал "сильным" для экономики страны. По его словам, Россия имеет "управляемый дефицит" в бюджете в размере 1,7% и увеличила доходы на 26% — до 25,6 триллиона рублей, которые не связаны с нефтегазовым сектором.

Аналитики ISW заметили, что макроэкономические данные России прямо противоречат заявлениям Кремля о том, что экономика хорошо развивается.

Известно, что недавно в РФ начали увеличивать расходы на оборону, а в обществе все больше не хватает рабочей силы, существуют демографические проблемы и фиксируется уменьшение сбережений. Также российская экономика сталкивается с ростом процентных ставок, завышенными зарплатами и ухудшением производственных мощностей.

Поэтому попытки Кремля демонстрировать экономическую "мощь" свидетельствуют об информационной операции, которая направлена за успокоение внутренней аудитории.

Ранее The New York Times писало, что Северная Корея планирует снова отправить своих военных в Россию для участия в войне против Украины.

А новый президент США Дональд Трамп считает, что Путин разрушает свою страну, не идя на мирное соглашение с Украиной.