Кремль разгоняет пропаганду накануне 24 февраля

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию, которой хочет подорвать доверие среди украинцев, подорвать доверие к власти и убедить партнеров Украины в прекращении передачи помощи. Кроме того, пропагандисты хотят давить и на переговоры об окончании войны на условиях России.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки.

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Российские пропагандисты получили указание из Кремля активизировать дезинформационные кампании накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину. По данным Главного управления разведки Украины, спецслужбы и медийная армия государства-агрессора пытаются разжечь уныние среди украинцев, дестабилизировать ситуацию внутри страны и дискредитировать Украину перед международными партнерами, которые оказывают военную помощь.

Ключевыми нарративами российской пропаганды стали тезисы о якобы "предательстве Запада", "тайных договоренностях между США и Россией за спиной Украины", "нелегитимности украинской власти", "поражении ВСУ на фронте" и "масштабной коррупции в Украине".

Кроме того, Россия готовится объявить о якобы "победе" в войне до 24 февраля 2025 года, связывая ее не только с Украиной, но и с "победой над НАТО". Пропагандисты будут пытаться использовать дипломатические инициативы новой американской администрации по завершению войны и переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля.

В ГУР отмечают, что сейчас главная цель Кремля - попытка изменить международный имидж России с изолированного агрессора и военного преступника на "конструктивного участника переговоров". С этой целью российские спецслужбы уже развернули информационную атаку на правительства европейских стран, которые продолжают поддерживать Украину, навешивая им ярлык "врагов мира".

Напомним, журналисты Reuters заявили, что дипломаты США и России тайно встречались для переговоров в Швейцарии.

Также недавно аналитики Института исследования войны объяснили, как Кремль врет об экономической стабильности в России.