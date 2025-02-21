СБУ попереджає про нові інформаційні диверсії Росія в Україні

Президент Росії Володимир Путін розмовляє з секретарем Ради безпеки Сергієм Шойгу. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України фіксує зростання активності російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Останнім часом значно почастішали спроби інформаційних диверсій, якими Росія хоче створити розкол українського суспільства та спровокувати протестні настрої.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Служба безпеки України зафіксувала посилення діяльності спецслужб РФ, спрямованої на розхитування суспільно-політичної ситуації в країні. Російські інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) стали значно активнішими, а кількість ворожих інформаційних атак за останній період суттєво зросла.

Агресор цілеспрямовано розпалює суспільне напруження, поширюючи фейки про масштабні акції протесту, заворушення та нестабільність у регіонах України. Ворожі інформаційні кампанії націлені на створення хаосу, підрив довіри до державних інституцій та провокування громадян на дії, що суперечать національним інтересам.

Для реалізації цих цілей Росія активно задіює мережі ботоферм, підконтрольні групи, анонімні акаунти та проросійські канали, особливо в Telegram та TikTok. Використовуючи ці платформи, окупанти не лише поширюють дезінформацію, а й організовують провокації, пропонуючи фінансову винагороду за участь у псевдопротестах, мета яких — дестабілізувати внутрішню ситуацію.

СБУ вживає заходів для протидії інформаційним атакам та продовжує відстежувати потенційні загрози національній безпеці. Відомство закликає громадян не піддаватися на маніпуляції та не поширювати неперевірену інформацію, що може грати на руку ворогу.

Окрім цього, в СБУ нагадують, що заклики до насильницької зміни влади чи порушення конституційного ладу є злочином. Відповідно до статті 109 Кримінального кодексу України, за такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, в ГУР попередили про підготовку з боку Кремля масової дезінформаційної кампанії проти України та представників влади.

Також в СБУ повідомили про затримання чоловіка та жінки, які готували теракт у Київській області.