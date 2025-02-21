СБУ предупреждает о новых информационных диверсиях Россия в Украине

Президент России Владимир Путин беседует с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины фиксирует рост активности российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. В последнее время значительно участились попытки информационных диверсий, которыми Россия хочет создать раскол украинского общества и спровоцировать протестные настроения.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Служба безопасности Украины зафиксировала усиление деятельности спецслужб РФ, направленной на расшатывание общественно-политической ситуации в стране. Российские информационно-психологические спецоперации (ИПСО) стали значительно активнее, а количество вражеских информационных атак за последний период существенно возросло.

Агрессор целенаправленно разжигает общественное напряжение, распространяя фейки о масштабных акциях протеста, беспорядках и нестабильности в регионах Украины. Враждебные информационные кампании нацелены на создание хаоса, подрыв доверия к государственным институтам и провоцирование граждан на действия, противоречащие национальным интересам.

Для реализации этих целей Россия активно задействует сети ботоферм, подконтрольные группы, анонимные аккаунты и пророссийские каналы, особенно в Telegram и TikTok. Используя эти платформы, оккупанты не только распространяют дезинформацию, но и организуют провокации, предлагая финансовое вознаграждение за участие в псевдопротестах, цель которых — дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

СБУ принимает меры для противодействия информационным атакам и продолжает отслеживать потенциальные угрозы национальной безопасности. Ведомство призывает граждан не поддаваться на манипуляции и не распространять непроверенную информацию, которая может играть на руку врагу.

Кроме этого, в СБУ напоминают, что призывы к насильственной смене власти или нарушению конституционного строя являются преступлением. В соответствии со статьей 109 Уголовного кодекса Украины, за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в ГУР предупредили о подготовке со стороны Кремля массовой дезинформационной кампании против Украины и представителей власти.

Также в СБУ сообщили о задержании мужчины и женщины, которые готовили теракт в Киевской области.