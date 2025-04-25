Речник МЗС Тихий прокоментував переговори у Лондоні

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкрив подробиці переговорів у Лондоні 23 квітня. Він зазначив, що під час зустрічі українська сторона підтвердила свої принципові позиції щодо мирного врегулювання повномасштабної війни в Україні.

Про це Георгій Тихий заявив у п’ятницю, 25 квітня.

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Речник МЗС України Георгій Тихий сказав, що під час переговорів у Лондоні Україна вкотре підтвердила свої принципові позиції щодо мирного врегулювання війни. Зокрема, він нагадав про три принципові позиції.

"Можу підтвердити, що на переговори у Лондоні українська сторона, так само як і на попередніх перемовинах підтвердила свої принципові позиції в межах ширшого довгострокового мирного врегулювання. Йдеться не про припинення вогню зараз, не про тишу. А загалом про ширше, довше мирне врегулювання. Ви прекрасно знаєте три принципові позиції", — сказав Тихий.

Водночас він нагадав три принципові позиції України:

Україна ніколи не визнає жодної частини своєї території як російську;

Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження ЗСУ, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.

Жодна третя країна немає права вето на вибір України в Альянсі та світі.

Глава МЗС наголосив, що це три принципові позиції, які Україна дотримується: "Це я можу підтвердити, що це лунало на цих, і на інших переговорах".

Тихий зауважив, що для України важливо, що ці зустрічі та переговори відбулися, зокрема, за участі американської сторони.

"Для нас важливо, що ці зустрічі та переговори відбулися, зокрема, за участі американської сторони. Був присутній в Лондоні генерал Кіт Келлог, який представляє Штати в процесі мирного врегулювання. Українська сторона донесла свою позицію, і почула позицію США", — розповів Тихий.

А також зазначив, що важливо, що ці переговори відбулися попри те, що в медіа були публікації про те, що була загроза, що переговори можуть зірватися, і не відбутися.

"Але Україна працює над досягненням миру, тому українська делегація прибула у Лондон й провела переговори", — резюмував речник МЗС України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський також розповів деталі про переговори у Лондоні 23 квітня.

Своєю чергою, спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав переговори у Лондоні "позитивними".