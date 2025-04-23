Переговори у Лондоні 23 квітня — Кіт Келлог зробив заяву

Потрібно рухатися вперед — Келлог про переговори в Лондоні
Спецпредставник президента США Кіт Келлог після зустрічі з українською делегацією у Лондоні 23 квітня заявив, що "настав час рухатися вперед". Він назвав ці переговори "позитивними".
Про це Кіт Келлог написав у своєму Х (Twitter).
Реакція Келлога на переговори в Лондоні
"Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед за наказом президента Трампа щодо війни між Україною та Росією", — йдеться у повідомленні.
Келлог наголосив, що потрібно зупинити вбивства, досягти миру та поставити США на перше місце.
Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих".
Водночас Дональд Трамп "засмучений" ходом переговорів. За його словами, Володимир Зеленський "рухається не в тому напрямку".
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