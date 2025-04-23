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Потрібно рухатися вперед — Келлог про переговори в Лондоні

23 квітня 2025 23:14
Карина Приходько - Редактор
Переговори у Лондоні 23 квітня — Кіт Келлог зробив заяву
Спецпредставник США Кіт Келлог. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Спецпредставник президента США Кіт Келлог після зустрічі з українською делегацією у Лондоні 23 квітня заявив, що "настав час рухатися вперед". Він назвав ці переговори "позитивними".

Про це Кіт Келлог написав у своєму Х (Twitter). 

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"Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед за наказом президента Трампа щодо війни між Україною та Росією", — йдеться у повідомленні.

Келлог наголосив, що потрібно зупинити вбивства, досягти миру та поставити США на перше місце. 

Переговори в Лондоні 23 квітня
Скриншот допису Кіта Келлога

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих".

Водночас Дональд Трамп "засмучений" ходом переговорів. За його словами, Володимир Зеленський "рухається не в тому напрямку". 

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