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Нужно двигаться вперед — Келлог о переговорах в Лондоне

23 апреля 2025 23:14
Карина Приходько - Редактор
Переговоры в Лондоне 23 апреля — Кит Келлог сделал заявление
Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Спецпредставитель президента США Кит Келлог после встречи с украинской делегацией в Лондоне 23 апреля заявил, что "пришло время двигаться вперед". Он назвал эти переговоры "позитивными".

Об этом Кит Келлог написал в своем Х (Twitter).

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"Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пришло время двигаться вперед по приказу президента Трампа по войне между Украиной и Россией", — говорится в сообщении.

Келлог подчеркнул, что нужно остановить убийства, достичь мира и поставить США на первое место.

Переговори в Лондоні 23 квітня
Скриншот сообщения КитаКеллога

Напомним, ранее Андрей Ермак раскрыл детали встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих".

В то же время Дональд Трамп "расстроен" ходом переговоров. По его словам, Владимир Зеленский "движется не в том направлении".

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