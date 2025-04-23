Переговоры в Лондоне 23 апреля — Кит Келлог сделал заявление

Нужно двигаться вперед — Келлог о переговорах в Лондоне
Спецпредставитель президента США Кит Келлог после встречи с украинской делегацией в Лондоне 23 апреля заявил, что "пришло время двигаться вперед". Он назвал эти переговоры "позитивными".
Об этом Кит Келлог написал в своем Х (Twitter).
Реакция Кэллога на переговоры в Лондоне
"Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пришло время двигаться вперед по приказу президента Трампа по войне между Украиной и Россией", — говорится в сообщении.
Келлог подчеркнул, что нужно остановить убийства, достичь мира и поставить США на первое место.
Напомним, ранее Андрей Ермак раскрыл детали встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих".
В то же время Дональд Трамп "расстроен" ходом переговоров. По его словам, Владимир Зеленский "движется не в том направлении".
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