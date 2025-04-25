Представитель МИД Тихий прокомментировал переговоры в Лондоне

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскрыл подробности переговоров в Лондоне 23 апреля. Он отметил, что во время встречи украинская сторона подтвердила свои принципиальные позиции относительно мирного урегулирования полномасштабной войны в Украине.

Об этом Георгий Тихий заявил в пятницу, 25 апреля.

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Спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что во время переговоров в Лондоне Украина в очередной раз подтвердила свои принципиальные позиции по мирному урегулированию войны. В частности, он напомнил о трех принципиальных позициях.

"Могу подтвердить, что на переговоры в Лондоне украинская сторона, так же как и на предыдущих переговорах подтвердила свои принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования. Речь идет не о прекращении огня сейчас, не о тишине. А в целом о более широком, более долгом мирном урегулировании. Вы прекрасно знаете три принципиальные позиции", — сказал Тихий.

В то же время он напомнил три принципиальные позиции Украины:

Украина никогда не признает ни одной части своей территории как российскую;

Украина никогда не согласится на любое ограничение ВСУ, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров.

Ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украины в Альянсе и мире.

Глава МИД подчеркнул, что это три принципиальные позиции, которых Украина придерживается: "Это я могу подтвердить, что это звучало на этих, и на других переговорах".

Тихий отметил, что для Украины важно, что эти встречи и переговоры состоялись, в частности, при участии американской стороны.

"Для нас важно, что эти встречи и переговоры состоялись, в частности, при участии американской стороны. Присутствовал в Лондоне генерал Кит Келлог, который представляет Штаты в процессе мирного урегулирования. Украинская сторона донесла свою позицию, и услышала позицию США", — рассказал Тихий.

А также отметил, что важно, что эти переговоры состоялись несмотря на то, что в медиа были публикации о том, что была угроза, что переговоры могут сорваться, и не состояться.

"Но Украина работает над достижением мира, поэтому украинская делегация прибыла в Лондон и провела переговоры", — резюмировал представитель МИД Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский также рассказал детали о переговорах в Лондоне 23 апреля.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал переговоры в Лондоне "положительными".