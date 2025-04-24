Переговори у Лондоні — Зеленський заявив, що РФ розрахувала на скандал

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Український лідер Володимир Зеленський розповів деталі про переговори у Лондоні 23 квітня. За його словами, Росія очікувала на скандал, однак зустріч була конструктивною і завершилася бажанням продовжувати роботу.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з Президентом ПАР Сирілом Рамафосою у четвер, 24 квітня.

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Переговори в Лондоні

"Учора в Лондоні була зустріч, дійсно, були присутні європейські країни і США. Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати. Вчора була розмова... Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал учора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції", — заявив Зеленський.

Він зауважив, що Росії не подобається союз навколо України. За його словами, саме наша держава більше за всіх хоче закінчення війни.

"Тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за три роки війни ми стали достатньо міцними. Навіть у перші дні війни, коли ми були майже одні, ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші, але все одно ми більше за всіх хочемо закінчення війни", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави розповів, що на переговорах у Лондоні представники США представили своє бачення завершення війни в Україні.

Cпецпредставник США Кіт Келлог після зустрічі зазначив, що настав час рухатися вперед.