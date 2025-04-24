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Зеленський заявив, що з'явився новий документ щодо територій

24 квітня 2025 15:36
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обмін територіями — Зеленський заявив про новий документ, який розглядає Трамп
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

США під час зустрічі в Лондоні представили своє бачення завершення війни російсько-української війни. Після переговорів на папері з’явилися нові відповідні пункти.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Південно-Африканській Республіці в четвер, 24 квітня.

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Новий документ про території

Зеленський заявив, що Сполучені Штати представили свою позицію щодо територій під час зустрічі в Лондоні. Натомість після діалогу усіх команд з'явився новий документ.

"Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була зустріч. Там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів конструктивно поговорили і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явилися інші папери", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що документ з новими пунктами нині перебуває на розгляді у президента США Дональда Трампа.

"Цей документ знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту до ПАР Президент України Володимир Зеленський передав лідеру республіки Сирілу Рамафосі список із 400 дітей, яких викрала Росія.

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