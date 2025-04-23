Зеленський вперше відвідає ПАР 24 квітня — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вперше прибуде до Південно-Африканської Республіки. Це станеться вже 24 квітня.

Про це повідомляє DW у середу, 23 квітня.

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Що відомо про візит Зеленського до ПАР

Згідно з повідомленнями, Володимир Зеленський уперше завітає до Південно-Африканської Республіки, зокрема до столиці — Преторії. Під час візиту він проведе зустріч із президентом ПАР Сірілом Рамафосою.

Володимир Зеленський, за інформацією ЗМІ, вперше відвідає Південно-Африканську Республіку, а саме її столицю — Преторію.

Там запланована його зустріч із главою держави — президентом Сірілом Рамафосою.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів зустріч в Києві з конгресменом США та співголовою конгресового Українського кокусу Браяном Фіцпатріком — там вони поговорили про встановлення миру та припинення вогню в Україні.

До цього український лідер обговорив ситуацію на фронті з лідером Фінляндії. Вони також звернули увагу на небажання Росії до довготривалого миру.