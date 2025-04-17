До Києва прибув конгресмен США — віз зустрівся із Зеленським

Володимир Зеленський та Браян Фіцпатрік. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з конгресменом США та співголовою конгресового Українського кокусу Браяном Фіцпатріком. Вони поговорили про встановлення миру та припинення вогню

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 17 квітня.

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Зеленський розповів, що під час зустрічі з Браяном Фіцпатріком вони поговорили про зусилля для встановлення довготривалого миру, американську позицію щодо безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України.

За словами президента, конгресмен США запланував поїздку на фронт, аби зустрітися з нашими воїнами. Глава держави відзначив такий вчинок, та наголосив, що це дуже цінно для України.

"Вдячні за підтримку України з боку США — багатьох американських сердець, які відчувають, що російське зло не має виграти", — відзначив Зеленський.

Нагадаємо, 16 квітня Зеленський обговорив ситуацію на фронті з лідером Фінляндії. Вони також звернули увагу на небажання Росії до довготривалого миру.

А 15 квітня український президент разом з Марком Рютте поїхали до Одеси, де відвідали військовий шпиталь.