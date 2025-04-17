В Киев прибыл конгрессмен США — он встретился с Зеленским

Владимир Зеленский и Брайан Фицпатрик. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с конгрессменом США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Брайаном Фицпатриком. Они поговорили об установлении мира и прекращении огня

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 17 апреля.

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Зеленский рассказал, что во время встречи с Брайаном Фицпатриком они поговорили об усилиях для установления долговременного мира, американской позиции относительно безусловного прекращения огня и гарантии безопасности для Украины.

По словам президента, конгрессмен США запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами. Глава государства отметил такой поступок, и подчеркнул, что это очень ценно для Украины.

"Благодарны за поддержку Украины со стороны США — многих американских сердец, которые чувствуют, что российское зло не должно выиграть", — отметил Зеленский.

Напомним, 16 апреля Зеленский обсудил ситуацию на фронте с лидером Финляндии. Они также обратили внимание на нежелание России к долговременному миру.

А 15 апреля украинский президент вместе с Марком Рютте поехали в Одессу, где посетили военный госпиталь.