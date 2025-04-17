В Киев прибыл конгрессмен США — он встретился с Зеленским

Зеленский встретился с конгрессменом США — видео
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с конгрессменом США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Брайаном Фицпатриком. Они поговорили об установлении мира и прекращении огня
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 17 апреля.
Встреча Зеленского и конгрессмена США
Зеленский рассказал, что во время встречи с Брайаном Фицпатриком они поговорили об усилиях для установления долговременного мира, американской позиции относительно безусловного прекращения огня и гарантии безопасности для Украины.
По словам президента, конгрессмен США запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами. Глава государства отметил такой поступок, и подчеркнул, что это очень ценно для Украины.
"Благодарны за поддержку Украины со стороны США — многих американских сердец, которые чувствуют, что российское зло не должно выиграть", — отметил Зеленский.
Напомним, 16 апреля Зеленский обсудил ситуацию на фронте с лидером Финляндии. Они также обратили внимание на нежелание России к долговременному миру.
А 15 апреля украинский президент вместе с Марком Рютте поехали в Одессу, где посетили военный госпиталь.
Читайте Новини.LIVE!