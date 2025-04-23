Зеленский впервые посетит ЮАР 24 апреля — что известно

Зеленский завтра впервые посетит ЮАР — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибудет в Южно-Африканскую Республику. Это произойдет уже 24 апреля.
Об этом сообщает DW в среду, 23 апреля.
Что известно о визите Зеленского в ЮАР
Согласно сообщениям, Владимир Зеленский впервые посетит Южно-Африканскую Республику, в частности столицу — Преторию. Во время визита он проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Владимир Зеленский, по информации СМИ, впервые посетит Южно-Африканскую Республику, а именно ее столицу — Преторию.
Там запланирована его встреча с главой государства — президентом Сирилом Рамафосой.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с конгрессменом США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Брайаном Фицпатриком — там они поговорили об установлении мира и прекращении огня в Украине.
До этого украинский лидер обсудил ситуацию на фронте с лидером Финляндии. Они также обратили внимание на нежелание России к долговременному миру.
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