Зеленский впервые посетит ЮАР 24 апреля — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибудет в Южно-Африканскую Республику. Это произойдет уже 24 апреля.

Об этом сообщает DW в среду, 23 апреля.

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Что известно о визите Зеленского в ЮАР

Согласно сообщениям, Владимир Зеленский впервые посетит Южно-Африканскую Республику, в частности столицу — Преторию. Во время визита он проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Владимир Зеленский, по информации СМИ, впервые посетит Южно-Африканскую Республику, а именно ее столицу — Преторию.

Там запланирована его встреча с главой государства — президентом Сирилом Рамафосой.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с конгрессменом США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Брайаном Фицпатриком — там они поговорили об установлении мира и прекращении огня в Украине.

До этого украинский лидер обсудил ситуацию на фронте с лидером Финляндии. Они также обратили внимание на нежелание России к долговременному миру.