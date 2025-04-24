Обмен территориями — Зеленский заявил о новом документе, который рассматривает Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

США во время встречи в Лондоне представили свое видение завершения войны российско-украинской войны. После переговоров на бумаге появились новые соответствующие пункты.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Южно-Африканской Республике в четверг, 24 апреля.

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Новый документ о территориях

Зеленский заявил, что Соединенные Штаты представили свою позицию относительно территорий во время встречи в Лондоне. После диалога всех команд появился новый документ.

"Соединенные Штаты Америки предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Наша команда, европейская команда и представители Соединенных Штатов конструктивно поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения Соединенных Штатов появились другие бумаги", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что документ с новыми пунктами сейчас находится на рассмотрении у президента США Дональда Трампа.

"Этот документ находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", — подытожил Зеленский.

Напомним, во время визита в ЮАР Президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру республики Сирилу Рамафоси список из 400 детей, которых похитила Россия.