Зеленський передав Рамафосі список викрадених РФ дітей з України

Володимир Зеленський та Сиріл Рамафоса. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський передав президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 дітей. Їх викрала Росія з тимчасово окупованих територій України.

Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом ПАР у четвер, 24 квітня.

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"Це важливо для нас. Діти проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей", — сказав український лідер.

За його словами, Південна Африка є співлідером у коаліції повернення українських дітей.

"Дуже сподіваюсь що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути", — додав Президент.

Також президент нагадав, що Росія тримає у полоні тисячі військовополонених, а також викрадає та тримає ув'язненими українських цивільних.

Нагадаємо, що президент Південноафриканської Республіки Сиріл Рамафоса розкрив теми, на які говорив з лідером США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Раніше стало відомо, що сьогодні, 24 квітня, Володимир Зеленський вперше прибув до Південно-Африканської Республіки із візитом.