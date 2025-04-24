Зеленський передав Рамафосі список викрадених РФ дітей з України
Президент України Володимир Зеленський передав президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 дітей. Їх викрала Росія з тимчасово окупованих територій України.
Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом ПАР у четвер, 24 квітня.
Що відомо про розмову Зеленського та Рамафосі щодо українських дітей
"Це важливо для нас. Діти проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей", — сказав український лідер.
За його словами, Південна Африка є співлідером у коаліції повернення українських дітей.
"Дуже сподіваюсь що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути", — додав Президент.
Також президент нагадав, що Росія тримає у полоні тисячі військовополонених, а також викрадає та тримає ув'язненими українських цивільних.
Нагадаємо, що президент Південноафриканської Республіки Сиріл Рамафоса розкрив теми, на які говорив з лідером США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним.
Раніше стало відомо, що сьогодні, 24 квітня, Володимир Зеленський вперше прибув до Південно-Африканської Республіки із візитом.
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