Зеленский передал Рамафосе список похищенных РФ детей из Украины

Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе список из 400 детей. Их похитила Россия с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР в четверг, 24 апреля.

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"Это важно для нас. Дети против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны у нас эта страшная проблема. Россияне похитили на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч детей", — сказал украинский лидер.

По его словам, Южная Африка является солидером в коалиции возвращения украинских детей.

"Очень надеюсь что президент Рамафоса поможет нам их вернуть", — добавил президент.

Президент напомнил, что Россия держит в плену тысячи военнопленных, а также похищает и держит в заключении украинских гражданских.

Напомним, что президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса раскрыл темы, на которые говорил с лидером США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что сегодня, 24 апреля, Владимир Зеленский впервые прибыл в Южно-Африканскую Республику с визитом.