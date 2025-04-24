Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский передал Рамафосе список похищенных РФ детей из Украины arrow

Зеленский передал Рамафосе список похищенных РФ детей из Украины

24 апреля 2025 14:35
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский передал Рамафосе список похищенных РФ детей из Украины
Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса. Фото: Офис Президента
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе список из 400 детей. Их похитила Россия с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР в четверг, 24 апреля.

Реклама
Читайте также:

Что известно о разговоре Зеленского и Рамафосы относительно украинских детей

"Это важно для нас. Дети против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны у нас эта страшная проблема. Россияне похитили на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч детей", — сказал украинский лидер.

По его словам, Южная Африка является солидером в коалиции возвращения украинских детей.

"Очень надеюсь что президент Рамафоса поможет нам их вернуть", — добавил президент.

Президент напомнил, что Россия держит в плену тысячи военнопленных, а также похищает и держит в заключении украинских гражданских.

Напомним, что президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса раскрыл темы, на которые говорил с лидером США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что сегодня, 24 апреля, Владимир Зеленский впервые прибыл в Южно-Африканскую Республику с визитом.

Владимир Зеленский переговоры дети ЮАР Африка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама