Переговоры в Лондоне — Зеленский заявил, что РФ рассчитала на скандал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал детали о переговорах в Лондоне 23 апреля. По его словам, Россия ожидала скандала, однако встреча была конструктивной и завершилась желанием продолжать работу.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в четверг, 24 апреля.

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Переговоры в Лондоне

"Вчера в Лондоне была встреча, действительно, присутствовали европейские страны и США. Украина, Великобритания, Франция, Германия, Соединенные Штаты. Вчера был разговор... Он был непростой, но конструктивный. Он закончился не разногласиями, а все равно желанием работать дальше. Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве, но это все равно эмоции", — заявил Зеленский.

Он отметил, что России не нравится союз вокруг Украины. По его словам, именно наше государство больше всех хочет окончания войны.

"Потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России является более легкой целью. Хотя, скажу вам откровенно, за три года войны мы стали достаточно крепкими. Даже в первые дни войны, когда мы были почти одни, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее, но все равно мы больше всех хотим окончания войны", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства рассказал, что на переговорах в Лондоне представители США представили свое видение завершения войны в Украине.

Cпецпредставитель США Кит Келлог после встречи отметил, что пришло время двигаться вперед.