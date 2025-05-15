У МЗС України відреагували на заяви росіян щодо Зеленського

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС/Telegram

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на заяви росіян у бік президента України Володимира Зеленського. Зазначимо, що представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала Зеленського "невдахою".

Про це Тихий написав на своїй сторінці у соцмережі X у четвер, 15 травня.

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Зазначимо, що після прибуття до Туреччини, президент Зеленський сказав, що наразі не має офіційної інформації про склад російської делегації. Однак він додав, що вона справляє враження формальної й "бутафорської".

Після цього речниця МЗС Росії назвала лідера України "клоуном і невдахою", а глава МЗС Росії Сергій Лавров — "жалюгідною людиною".

Своєю чергою, речник МЗС України Георгій Тихий відповів на особисті випади росіян на адресу президента України.

Скриншот повідомлення речника МЗС України/X

"Замість того, щоб Путін приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру, ми чуємо з Росії лише особисті образи українського президента", — зазначив представник дипломатичного відомства України.

А також додав, що вже не вперше "російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом".

"Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС — їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви", — наголосив Тихий.

Нагадаємо, що у четвер, 15 травня, Зеленський прибув до Туреччини — його літак приземлився в аеропорту Анкари.

Згодом президент України звернувся до Путіна — він дав російському диктатору чіткий сигнал, що він "вже на місці".