В МИД Украины отреагировали на заявления россиян относительно Зеленского

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД/Telegram

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявления россиян в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского "неудачником".

Об этом Тихий написал на своей странице в соцсети X в четверг, 15 мая.

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Отметим, что по прибытии в Турцию, президент Зеленский сказал, что пока не имеет официальной информации о составе российской делегации. Однако он добавил, что она производит впечатление формальной и "бутафорской".

После этого пресс-секретарь МИД России назвала лидера Украины "клоуном и неудачником", а глава МИД России Сергей Лавров — "жалким человеком".

В свою очередь, спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на личные выпады россиян в адрес президента Украины.

Скриншот сообщения спикера МИД Украины/X

"Вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, мы слышим из России только личные оскорбления украинского президента", — отметил представитель дипломатического ведомства Украины.

А также добавил, что уже не впервые "российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем".

"Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД — их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы", — подчеркнул Тихий.

Напомним, что в четверг, 15 мая, Зеленский прибыл в Турцию — его самолет приземлился в аэропорту Анкары.

Впоследствии президент Украины обратился к Путину — он дал российскому диктатору четкий сигнал, что он "уже на месте".