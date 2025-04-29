У МЗС прокоментували аварії у Польщі за участю українців

ДТП з українцями в Польщі. Фото: Miejski Reporter

У ніч проти вівторка, 29 квітня, поблизу села Давіди Мазовецькі, що за 10 кілометрів від Варшави, сталися одразу дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії сталися на швидкісній трасі S2, на перетині з дорогою S79.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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Першою сталася ДТП за участі міжміського автобуса, який прямував за маршрутом Мінськ-Вроцлав. У салоні перебувало 27 осіб: 26 пасажирів і водій. З невстановлених наразі причин автобус врізався в енергопоглинаючі бар’єри та перекинувся. Внаслідок аварії постраждали 12 пасажирів. Їх усіх госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості.

Друга аварія сталася вже під час рятувальної операції. У пожежну машину, яка працювала на місці першої ДТП, врізалася вантажівка. Її водій — громадянин України. Унаслідок зіткнення постраждали сам водій та двоє пожежників. Таким чином, загальна кількість травмованих у двох інцидентах сягнула 15 осіб.

На місці події оперативно працюють екстрені служби, а рух трасою S2 тимчасово зупинено. Консульська посадова особа України перебуває на місці подій та надає необхідну допомогу. Інші пасажири автобуса продовжили маршрут на резервному транспорті, наданому перевізником.

Станом на зараз дзвінків на "гарячу лінію" МЗС з приводу цієї аварії не надходило. Посольство продовжує перевірку інформації щодо наявності громадян України серед постраждалих та тримає ситуацію на контролі.

Нагадаємо, що нещодавно у німецькому Мангеймі автівка в'їхала у натовп. Постраждало понад 25 людей.

Подібна ситуація трапилась і в Мюнхені. Це призвело до травмування 20 людей.