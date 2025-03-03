Автомобіль в'їхав у натовп в Мангеймі 3 березня — є жертви

Поліція та медики на Фото: REUTERS/Alfio Marino

У понеділок, 3 березня, у німецькому місті Мангейм автомобіль на швидкості в'їхав у натовп. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 25 постраждалих.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела.

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Як відомо, подія трапилася в центрі міста вдень 3 березня. Позашляховик на великій швидкості наїхав в натовп у пішохідній зоні біля торгового центру.

За даними ЗМІ, двоє людей загинули, а ще 25 постраждали. Серед них щонайменше 15 осіб перебувають у важкому стані.

Цей інцидент трапився під час святкувань карнавального сезону в Німеччині. На вівторок також була запланована традиційна вулична карнавальна подія.

ДТП в Мангеймі 3 березня. Фото: Reuters

ДТП в Мангеймі 3 березня. Фото: REUTERS/Alfio Marino

Поліція оточила район, на виїздах із міста чергують поліцейські з автоматами, а над центром Мангейма кружляє гелікоптер. Також жителів міста закликали уникати центру міста та дотримуватись заходів безпеки, оскільки влада не виключає можливість терористичних намірів.

Водія машини вже затримали, проте його мотиви поки не розголошуються. Досі не зрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи навмисна атака.

Нагадаємо, 13 лютого автівка влетіла у натовп в Мюнхені. Це призвело по травмування 20 людей.

А наприкінці грудня у Магдебурзі водій в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. Тоді загинуло 11 людей, а ще 60 — постраждало.