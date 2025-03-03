Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу — есть жертвы arrow

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу — есть жертвы

3 марта 2025 15:49
Карина Приходько - Редактор
Автомобиль въехал в толпу в Мангейме 3 марта — есть жертвы
Полиция и медики на Фото: REUTERS/Alfio Marino
Карина Приходько - Редактор

В понедельник, 3 марта, в немецком городе Мангейм автомобиль на скорости въехал в толпу. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 25 пострадавших.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Читайте также:

ДТП в Мангейме 3 марта

Как известно, происшествие случилось в центре города днем 3 марта. Внедорожник на большой скорости наехал в толпу в пешеходной зоне возле торгового центра.

По данным СМИ, два человека погибли, а еще 25 пострадали. Среди них по меньшей мере 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Этот инцидент произошел во время празднования карнавального сезона в Германии. На вторник также было запланировано традиционное уличное карнавальное событие.

ДТП в Мангеймі 3 березня
ДТП в Мангейме 3 марта. Фото: Reuters
ДТП в Мангеймі 3 березня
ДТП в Мангейме 3 марта. Фото: REUTERS/Alfio Marino

Полиция оцепила район, на выездах из города дежурят полицейские с автоматами, а над центром Мангейма кружит вертолет. Также жителей города призвали избегать центра города и соблюдать меры безопасности, поскольку власти не исключают возможность террористических намерений.

Водителя машины уже задержали, однако его мотивы пока не разглашаются. До сих пор не понятно, был ли это несчастный случай или преднамеренная атака.

Напомним, 13 февраля автомобиль влетел в толпу в Мюнхене. Это привело к травмированию 20 человек.

А в конце декабря в Магдебурге водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибли 11 человек, а еще 60 — пострадали.

ДТП Германия авария авто жертвы
Реклама
Реклама
Реклама