Автомобиль въехал в толпу в Мангейме 3 марта — есть жертвы

Полиция и медики на Фото: REUTERS/Alfio Marino

В понедельник, 3 марта, в немецком городе Мангейм автомобиль на скорости въехал в толпу. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 25 пострадавших.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

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ДТП в Мангейме 3 марта

Как известно, происшествие случилось в центре города днем 3 марта. Внедорожник на большой скорости наехал в толпу в пешеходной зоне возле торгового центра.

По данным СМИ, два человека погибли, а еще 25 пострадали. Среди них по меньшей мере 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Этот инцидент произошел во время празднования карнавального сезона в Германии. На вторник также было запланировано традиционное уличное карнавальное событие.

ДТП в Мангейме 3 марта. Фото: Reuters

ДТП в Мангейме 3 марта. Фото: REUTERS/Alfio Marino

Полиция оцепила район, на выездах из города дежурят полицейские с автоматами, а над центром Мангейма кружит вертолет. Также жителей города призвали избегать центра города и соблюдать меры безопасности, поскольку власти не исключают возможность террористических намерений.

Водителя машины уже задержали, однако его мотивы пока не разглашаются. До сих пор не понятно, был ли это несчастный случай или преднамеренная атака.

Напомним, 13 февраля автомобиль влетел в толпу в Мюнхене. Это привело к травмированию 20 человек.

А в конце декабря в Магдебурге водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибли 11 человек, а еще 60 — пострадали.