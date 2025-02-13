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У Мюнхені автівка влетіла у натовп — що відомо

13 лютого 2025 13:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автівка в'їхала в натовп на демонстрації у Мюнхені
Поліція працює на місці ДТП. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Німеччині, в центрі Мюнхена сталася надзвичайна подія – водій автомобіля Mini Cooper умисно направив транспортний засіб у натовп, які брали участь у демонстрації профспілки Verdi. Внаслідок наїзду постраждали щонайменше 15 осіб, але згодом кількість жертв збільшилася до 20 осіб.

Про це повідомляє Bild.

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Поліція підтвердила факт інциденту та заявила про наявність постраждалих, однак офіційних даних щодо їхнього стану поки немає.

Мюнхен наїзд
Місце ДТП. Фото: Reuters

Очевидці стверджують, що автомобіль навмисно в’їхав у людей. Водій нібито прискорився перед наїздом на людей.

За попередньою інформацією, мітингувальники, у яких врізався автомобіль, вимагали підвищення зарплат на 8% та додаткових вихідних. Наразі невідомо, чи є серед постраждалих учасники протесту, проте, у поліції заявили, що травмувалися й діти. 

Водія транспортного засобу, за словами представника поліції, вже затримано. Наразі він не становить небезпеки, а мотиви його дій з’ясовуються.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року у Магдебурзі чоловік наїхав на людей, які перебували на Різдвяному ярмарку.

Також нещодавно у Німеччині в суді оголосили вирок подружній парі, яку звинуватили в убивстві двох українок. 

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