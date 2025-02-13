Автівка в'їхала в натовп на демонстрації у Мюнхені

Поліція працює на місці ДТП. Фото: Reuters

У Німеччині, в центрі Мюнхена сталася надзвичайна подія – водій автомобіля Mini Cooper умисно направив транспортний засіб у натовп, які брали участь у демонстрації профспілки Verdi. Внаслідок наїзду постраждали щонайменше 15 осіб, але згодом кількість жертв збільшилася до 20 осіб.

Про це повідомляє Bild.

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Поліція підтвердила факт інциденту та заявила про наявність постраждалих, однак офіційних даних щодо їхнього стану поки немає.

Місце ДТП. Фото: Reuters

Очевидці стверджують, що автомобіль навмисно в’їхав у людей. Водій нібито прискорився перед наїздом на людей.

Verdi Demo in München.

Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi — AlternativeMitte (@ZamirSh11842484) February 13, 2025

За попередньою інформацією, мітингувальники, у яких врізався автомобіль, вимагали підвищення зарплат на 8% та додаткових вихідних. Наразі невідомо, чи є серед постраждалих учасники протесту, проте, у поліції заявили, що травмувалися й діти.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025

Водія транспортного засобу, за словами представника поліції, вже затримано. Наразі він не становить небезпеки, а мотиви його дій з’ясовуються.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року у Магдебурзі чоловік наїхав на людей, які перебували на Різдвяному ярмарку.

Також нещодавно у Німеччині в суді оголосили вирок подружній парі, яку звинуватили в убивстві двох українок.