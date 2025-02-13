Автомобиль въехал в толпу на демонстрации в Мюнхене

Полиция работает на месте ДТП. Фото: Reuters

В Германии, в центре Мюнхена, произошло чрезвычайное происшествие — водитель автомобиля Mini Cooper умышленно направил транспортное средство в толпу, что участвовала в демонстрации профсоюза Verdi. В результате наезда пострадали по меньшей мере 15 человек, но впоследствии количество жертв увеличилось до 20 человек.

Об этом сообщает Bild.

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Полиция подтвердила факт инцидента и заявила о наличии пострадавших, однако официальных данных об их состоянии пока нет.

Место ДТП. Фото: Reuters

Очевидцы утверждают, что автомобиль намеренно въехал в людей. Водитель якобы ускорился перед наездом на людей.

Verdi Demo in München.

Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi - AlternativeMitte (@ZamirSh11842484) February 13, 2025

По предварительной информации, митингующие, в которых врезался автомобиль, требовали повышения зарплат на 8% и дополнительных выходных. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших протестующие, однако, в полиции заявили, что травмировались и дети.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O - Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) 13 февраля 2025 г.

Водитель транспортного средства, по словам представителя полиции, уже задержан. Сейчас он не представляет опасности, а мотивы его действий выясняются.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Магдебурге мужчина наехал на людей, которые находились на Рождественской ярмарке.

Также недавно в Германии в суде объявили приговор супружеской паре, которую обвинили в убийстве двух украинок.