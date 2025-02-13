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В Мюнхене автомобиль влетел в толпу — что известно

13 февраля 2025 13:03
Анастасия Постоенко - Редактор
Автомобиль въехал в толпу на демонстрации в Мюнхене
Полиция работает на месте ДТП. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

В Германии, в центре Мюнхена, произошло чрезвычайное происшествие — водитель автомобиля Mini Cooper умышленно направил транспортное средство в толпу, что участвовала в демонстрации профсоюза Verdi. В результате наезда пострадали по меньшей мере 15 человек, но впоследствии количество жертв увеличилось до 20 человек.

Об этом сообщает Bild.

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Полиция подтвердила факт инцидента и заявила о наличии пострадавших, однако официальных данных об их состоянии пока нет.

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Место ДТП. Фото: Reuters

Очевидцы утверждают, что автомобиль намеренно въехал в людей. Водитель якобы ускорился перед наездом на людей.

По предварительной информации, митингующие, в которых врезался автомобиль, требовали повышения зарплат на 8% и дополнительных выходных. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших протестующие, однако, в полиции заявили, что травмировались и дети.

Водитель транспортного средства, по словам представителя полиции, уже задержан. Сейчас он не представляет опасности, а мотивы его действий выясняются.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Магдебурге мужчина наехал на людей, которые находились на Рождественской ярмарке.

Также недавно в Германии в суде объявили приговор супружеской паре, которую обвинили в убийстве двух украинок.

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