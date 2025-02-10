У Німеччині подружжя засудили до довічного за вбивство двох українок та викрадення немовляти

Суд у Німеччині. Фото: Tagesspiegel

У Німеччині суд визнав подружню пару винною у вбивстві двох українок та засудив їх до довічного ув’язнення. На початку судового процесу в січні підсудні зізналися у скоєному через заяви, які зачитали їхні адвокати.

Про це пише Tagesspiegel.

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Деталі справи

За даними слідства, подружжя з Німеччини вбило 27-річну українку Маргариту та її 51-річну матір Марину Стеценко, щоб забрати немовля собі. У березні 2024 року перехожий знайшов тіло молодшої жертви на березі Рейну. Згодом поліція затримала підозрюваних і виявила в їхньому домі викрадену дитину, яка була неушкодженою.

У січні 2025 року, на початку судового процесу, підсудні зізналися у скоєному через заяви, які зачитали їхні адвокати. Чоловік сказав, що вбив двох жінок гумовим молотком. Свою провину подружжя визнало повністю.

Слідчі також встановили, що 45-річна жінка та її 43-річний чоловік давно мріяли про спільну доньку, але після кількох викиднів і безрезультатного лікування від безпліддя подружжя вирішило викрасти новонароджену дівчинку та видавати її за власну дитину. У подружжя вже було четверо дітей, серед яких один спільний син.

Рішення суду

Суд у місті Мангайм, що на заході Німеччини, засудив подружню пару до довічного ув’язнення за вбивство двох українок. Судді визнали, що підсудні діяли з особливою жорстокістю, що унеможливлює їхнє дострокове звільнення після 15 років ув’язнення.

Окрім того, суд визнав їх винними у незаконному позбавленні волі малолітньої дитини. Сторона обвинувачення, потерпілі та навіть захист вимагали для них найсуворішого покарання. Вирок ще може бути оскаржений.

Раніше ми писали, що дитина загиблої українки тепер перебуває під опікою своєї тітки в Україні. Вбивство українки розслідувало понад 60 поліцейських.