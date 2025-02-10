В Германии супругов приговорили к пожизненному за убийство двух украинок и похищение младенца

Суд в Германии. Фото: Tagesspiegel

В Германии суд признал супружескую пару виновной в убийстве двух украинок и приговорил их к пожизненному заключению. В начале судебного процесса в январе подсудимые признались в содеянном через заявления, которые зачитали их адвокаты.

Об этом пишет Tagesspiegel.

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Детали дела

По данным следствия, супруги из Германии убили 27-летнюю украинку Маргариту и ее 51-летнюю мать Марину Стеценко, чтобы забрать младенца себе. В марте 2024 года прохожий нашел тело младшей жертвы на берегу Рейна. Впоследствии полиция задержала подозреваемых и обнаружила в их доме похищенного ребенка, который был невредимым.

В январе 2025 года, в начале судебного процесса, подсудимые признались в содеянном через заявления, которые зачитали их адвокаты. Мужчина сказал, что убил двух женщин резиновым молотком. Свою вину супруги признали полностью.

Следователи также установили, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж давно мечтали о совместной дочери, но после нескольких выкидышей и безрезультатного лечения от бесплодия супруги решили похитить новорожденную девочку и выдавать ее за собственного ребенка. У супругов уже было четверо детей, среди которых один общий сын.

Решение суда

Суд в городе Мангайм на западе Германии приговорил супружескую пару к пожизненному заключению за убийство двух украинок. Судьи признали, что подсудимые действовали с особой жестокостью, что делает невозможным их досрочное освобождение после 15 лет заключения.

Кроме того, суд признал их виновными в незаконном лишении свободы малолетнего ребенка. Сторона обвинения, потерпевшие и даже защита требовали для них самого сурового наказания. Приговор еще может быть обжалован.

Ранее мы писали, что ребенок погибшей украинки теперь находится под опекой своей тети в Украине. Убийство украинки расследовало более 60 полицейских.