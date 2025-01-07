Убивство українок у Німеччині - подружжя визнало свою провину

Німецька пара визнала провину у вбивстві українки та її дочки
У суді німецького міста Мангейм (земля Баден-Вюртемберг, Німеччина) розпочався розгляд справи подружжя, яке визнало свою провину в вбивстві 51-річної українки Марини Стеценко та її 27-річної доньки Маргарити. Трагедія сталася заради викрадення п'ятитижневої дівчинки, яка тепер перебуває під опікою своєї тітки в Україні.
Про це повідомляє Spiegel у вівторок, 7 січня.
Хід злочину
За даними слідства, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік планували викрадення новонародженої, оскільки відчайдушно хотіли завести дитину. Щоб реалізувати план, жінка вступила в групу підтримки українських біженців у Telegram і знайшла 27-річну Маргариту, яка шукала перекладача для допомоги при народженні дитини.
Зустрівшись із матір'ю і дочкою в ресторані, пара підмішала їм заспокійливе. Зробивши вигляд, що відвозять їх до лікарні, вони замість цього повезли жінок до озера. Там чоловік убив 51-річну бабусю, вдаривши по голові невідомим предметом, потім так само розправився з матір'ю дитини, а її тіло спалив. Після злочину пара повернулася додому з п'ятитижневою дівчинкою.
Затримання та доля дитини
Невдовзі після вбивства подружжя затримали. Дівчинку, якій зараз 11 місяців, повернули в Україну. Вона перебуває під опікою своєї тітки.
Слухання у справі почалися в січні 2025 року. Пара повністю визнала свою провину і висловила каяття у скоєному. Очікується, що вирок буде винесено в лютому.
Нагадаємо, у Німеччині вбивство українки розслідували понад 60 поліцейських. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".
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