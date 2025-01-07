Убивство українок у Німеччині - подружжя визнало свою провину

Убита в Німеччині українка з коляскою. Фото: Front News

У суді німецького міста Мангейм (земля Баден-Вюртемберг, Німеччина) розпочався розгляд справи подружжя, яке визнало свою провину в вбивстві 51-річної українки Марини Стеценко та її 27-річної доньки Маргарити. Трагедія сталася заради викрадення п'ятитижневої дівчинки, яка тепер перебуває під опікою своєї тітки в Україні.

Про це повідомляє Spiegel у вівторок, 7 січня.

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Хід злочину

За даними слідства, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік планували викрадення новонародженої, оскільки відчайдушно хотіли завести дитину. Щоб реалізувати план, жінка вступила в групу підтримки українських біженців у Telegram і знайшла 27-річну Маргариту, яка шукала перекладача для допомоги при народженні дитини.

Зустрівшись із матір'ю і дочкою в ресторані, пара підмішала їм заспокійливе. Зробивши вигляд, що відвозять їх до лікарні, вони замість цього повезли жінок до озера. Там чоловік убив 51-річну бабусю, вдаривши по голові невідомим предметом, потім так само розправився з матір'ю дитини, а її тіло спалив. Після злочину пара повернулася додому з п'ятитижневою дівчинкою.

Затримання та доля дитини

Невдовзі після вбивства подружжя затримали. Дівчинку, якій зараз 11 місяців, повернули в Україну. Вона перебуває під опікою своєї тітки.

Слухання у справі почалися в січні 2025 року. Пара повністю визнала свою провину і висловила каяття у скоєному. Очікується, що вирок буде винесено в лютому.

Нагадаємо, у Німеччині вбивство українки розслідували понад 60 поліцейських. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".

Також ми писали, що в Німеччині знайшли живим зникле немовля, яке було вбите біженцем з України.