Убийство украинок в Германии — супруги признали свою вину

Убитая в Германии украинка с коляской. Фото: Front News

В суде немецкого города Мангейм (земля Баден-Вюртемберг, Германия) началось рассмотрение дела супругов, которые признали свою вину в убийстве 51-летней украинки Марины Стеценко и ее 27-летней дочери Маргариты. Трагедия произошла ради похищения пятинедельной девочки, которая теперь находится под опекой своей тети в Украине.

Об этом сообщает Spiegel во вторник, 7 января.

Читайте также:

Ход преступления

По данным следствия, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж планировали похищение новорожденной, так как отчаянно хотели завести ребенка. Чтобы реализовать план, женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram и нашла 27-летнюю Маргариту, которая искала переводчика для помощи при рождении ребёнка.

Встретившись с матерью и дочерью в ресторане, пара подмешала им успокоительное. Сделав вид, что отвозят их в больницу, они вместо этого повезли женщин к озеру. Там мужчина убил 51-летнюю бабушку, ударив по голове неизвестным предметом, затем так же расправился с матерью ребенка, а ее тело сжег. После преступления пара вернулась домой с пятинедельной девочкой.

Задержание и судьба ребенка

Вскоре после убийства супругов задержали. Девочку, которой сейчас 11 месяцев, вернули в Украину. Она находится под опекой своей тети.

Слушания по делу начались в январе 2025 года. Пара полностью признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Ожидается, что приговор будет вынесен в феврале.

Напомним, в Германии убийство украинки расследовали более 60 полицейских. Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".

Также мы писали, что в Германии нашли живым пропавшего младенца убитой беженцы из Украины.