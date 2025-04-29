Масштабна ДТП в Польщі 29 квітня — перекинувся автобус з українцями

ДТП з українцями в Польщі. Фото: Miejski Reporter

У Варшаві вночі 29 квітня трапилася масштабна аварія. На швидкісній трасі, яка веде до аеропорту імені Шопена, перекинувся автобус з українцями.

Про це повідомляє Miejski Reporter.

Реклама

Читайте також:

ДТП з українцями в Польщі 29 квітня

"Близько 3-ї години ночі на швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві, біля виїзду на S7 у районі Урсинова, сталася серйозна аварія за участю автобуса, в якому перебувало 26 осіб. Внаслідок двох інцидентів 17 людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані", — повідомляє польське видання.

ДТП в Польщі. Фото: Miejski Reporter

Зазначається, що ДТП трапилася на швидкісній трасі, яка веде до аеропорту імені Шопена. З невідомих причин водій автобуса втратив керування на повороті дороги та врізався в огорожу. Це призвело до того, що автобус перекинувся на бік та врізався у ліхтарний стовп.

ДТП в Польщі. Фото: Miejski Reporter

Як відомо, окрім українців в автобусі також перебували громадяни ще кількох країн. Наразі 15 пасажирів перебувають у лікарні, а ще кілька — під наглядом медиків на місці ДТП.

Польські журналісти також розповіли, що під час рятувальної операції на місці події в автівку рятувальників врізалася вантажівка. Водій вантажівки застряг у транспортному засобі та його довелося витягувати за допомогою гідравлічного інструменту.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині трапилася смертельна ДТП за участю двох підлітків. Вони загинули на місці.

Крім того, у Києві маршрутка зіштовхнулася із вантажівкою, є поранені.