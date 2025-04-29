Масштабное ДТП в Польше 29 апреля — перевернулся автобус с украинцами

ДТП с украинцами в Польше. Фото: Miejski Reporter

В Варшаве ночью 29 апреля случилась масштабная авария. На скоростной трассе, которая ведет к аэропорту имени Шопена, перевернулся автобус с украинцами.

Об этом сообщает Miejski Reporter.

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ДТП с украинцами в Польше 29 апреля

"Около 3 часов ночи на скоростной автомагистрали S2 в Варшаве, возле выезда на S7 в районе Урсинова, произошла серьезная авария с участием автобуса, в котором находилось 26 человек. В результате двух инцидентов 17 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", — сообщает польское издание.

ДТП в Польше. Фото: Miejski Reporter

Отмечается, что ДТП случилось на скоростной трассе, которая ведет к аэропорту имени Шопена. По неизвестным причинам водитель автобуса потерял управление на повороте дороги и врезался в ограждение. Это привело к тому, что автобус перевернулся на бок и врезался в фонарный столб.

ДТП в Польше. Фото: Miejski Reporter

Как известно, кроме украинцев в автобусе также находились граждане еще нескольких стран. Сейчас 15 пассажиров находятся в больнице, а еще несколько под наблюдением медиков на месте ДТП.

Польские журналисты также рассказали, что во время спасательной операции на месте происшествия в машину спасателей врезался грузовик. Водитель грузовика застрял в транспортном средстве и его пришлось вытаскивать с помощью гидравлического инструмента.

Напомним, недавно на Ровенщине случилось смертельное ДТП с участием двух подростков. Они погибли на месте.

Кроме того, в Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть раненые.