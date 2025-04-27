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У Ванкувері водій в'їхав у натовп на фестивалі — є загиблі

27 квітня 2025 09:57
Карина Приходько - Редактор
Автомобіль в'їхав у натовп у Ванкувері — є загиблі та постраждалі
Поліція на місці трагедії у Ванкувері. Фото: REUTERS/Chris Helgren
Карина Приходько - Редактор

У канадському місті Ванкувер водій в'їхав у натовп під час святкування фестивалю. Відомо, що кілька людей загинуло, а також є поранені.

Про це повідомляє CBC News

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ДТП у Ванкувері 26 квітня

Видання повідомляє, що близько 20:00 26 квітня поблизу Фрейзер-стріт невідомий в'їхав у натовп на фестивалі Lapu Lapu Day Block Party. За даними поліції, через наїзд автівки загинуло кілька людей. Також є постраждалі. 

Крім того, в поліції розповіли, що водій уже затриманий, але наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій. 

ДТП в Ванкувері 26 квітня
Поліція на місці ДТП у Ванкувері. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Автомобіль в'їхав у натовп в Ванкувері
Аварія на фестивалі у Ванкувері. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

"Водій перебуває під вартою. У міру розслідування ми надамо більше інформації", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 3 березня у німецькому Мангеймі автівка в'їхала у натовп. Постраждало понад 25 людей. 

Подібна ситуація трапилась і в Мюнхені 20 лютого. Це призвело до травмування 20 людей. 

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