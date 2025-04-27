Автомобіль в'їхав у натовп у Ванкувері — є загиблі та постраждалі

У Ванкувері водій в'їхав у натовп на фестивалі — є загиблі
У канадському місті Ванкувер водій в'їхав у натовп під час святкування фестивалю. Відомо, що кілька людей загинуло, а також є поранені.
Про це повідомляє CBC News.
ДТП у Ванкувері 26 квітня
Видання повідомляє, що близько 20:00 26 квітня поблизу Фрейзер-стріт невідомий в'їхав у натовп на фестивалі Lapu Lapu Day Block Party. За даними поліції, через наїзд автівки загинуло кілька людей. Також є постраждалі.
Крім того, в поліції розповіли, що водій уже затриманий, але наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.
"Водій перебуває під вартою. У міру розслідування ми надамо більше інформації", — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, 3 березня у німецькому Мангеймі автівка в'їхала у натовп. Постраждало понад 25 людей.
Подібна ситуація трапилась і в Мюнхені 20 лютого. Це призвело до травмування 20 людей.
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