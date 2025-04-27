Автомобиль въехал в толпу в Ванкувере — есть погибшие и пострадавшие

Полиция на месте трагедии в Ванкувере. Фото: REUTERS/Chris Helgren

В канадском городе Ванкувер водитель въехал в толпу во время празднования фестиваля. Известно, что несколько человек погибло, а также есть раненые.

Об этом сообщает CBC News.

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ДТП в Ванкувере 26 апреля

Издание сообщает, что около 20:00 26 апреля вблизи Фрейзер-стрит неизвестный въехал в толпу на фестивале Lapu Lapu Day Block Party. По данным полиции, из-за наезда автомобиля погибло несколько человек. Также есть пострадавшие.

Кроме того, в полиции рассказали, что водитель уже задержан, но пока неизвестно, кто он и каким был мотив его действий.

Полиция на месте ДТП в Ванкувере. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Авария на фестивале в Ванкувере. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

"Водитель находится под стражей. По мере расследования мы предоставим больше информации", — отметили правоохранители.

Напомним, 3 марта в немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу. Пострадали более 25 человек.

Подобная ситуация произошла и в Мюнхене 20 февраля. Это привело к травмированию 20 человек.