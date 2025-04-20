Двоє підлітків розбилися на мотоциклі у Сарненському районі

На Рівненщині смертельна ДТП — двох підлітків знайшли в кюветі
У Сарненському районі Рівненської області у п'ятницю, 18 квітня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Обоє неповнолітніх загинули на місці аварії.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції Рівненщини у Telegram.
ДТП за участі підлітків
18 квітня о 07:30 місцевий мешканець повідомив правоохоронців, що виявив поблизу села Яринівка у кюветі мотоцикл та двох хлопців без свідомості.
"Медики, які прибули на виклик лише констатували смерть хлопців. Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині", — йдеться у повідомленні.
Слідчі встановили, що вночі водій мотоцикла не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. На момент ДТП обоє підлітків були у мотошоломах. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, встановлюється, хто з хлопців був за кермом.
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