Двоє підлітків розбилися на мотоциклі у Сарненському районі

Поліція на місці ДТП. Фото: Нацполіція

У Сарненському районі Рівненської області у п'ятницю, 18 квітня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Обоє неповнолітніх загинули на місці аварії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Рівненщини у Telegram.

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ДТП за участі підлітків

18 квітня о 07:30 місцевий мешканець повідомив правоохоронців, що виявив поблизу села Яринівка у кюветі мотоцикл та двох хлопців без свідомості.

Мотоцикл. Фото: Нацполіція

Мотоцикл. Фото: Нацполіція

"Медики, які прибули на виклик лише констатували смерть хлопців. Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині", — йдеться у повідомленні.

Шолом. Фото: Нацполіція

Деталь від мотоцикла. Фото: Нацполіція

Слідчі встановили, що вночі водій мотоцикла не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. На момент ДТП обоє підлітків були у мотошоломах. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, встановлюється, хто з хлопців був за кермом.

Скриншот допису поліції Рівненщини

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