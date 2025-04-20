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На Рівненщині смертельна ДТП — двох підлітків знайшли в кюветі

20 квітня 2025 20:12
Євгенія Брюховецька - редактор
Двоє підлітків розбилися на мотоциклі у Сарненському районі
Поліція на місці ДТП. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сарненському районі Рівненської області у п'ятницю, 18 квітня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Обоє неповнолітніх загинули на місці аварії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Рівненщини у Telegram.

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18 квітня о 07:30 місцевий мешканець повідомив правоохоронців, що виявив поблизу села Яринівка у кюветі мотоцикл та двох хлопців без свідомості. 

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Мотоцикл. Фото: Нацполіція
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Мотоцикл. Фото: Нацполіція

"Медики, які прибули на виклик лише констатували смерть хлопців. Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині", — йдеться у повідомленні. 

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Шолом. Фото: Нацполіція
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Деталь від мотоцикла. Фото: Нацполіція

Слідчі встановили, що вночі водій мотоцикла не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. На момент ДТП обоє підлітків були у мотошоломах. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, встановлюється, хто з хлопців був за кермом.

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Скриншот допису поліції Рівненщини

Нагадаємо, у Києві на Оболоні маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою: п'ятеро пасажирів отримали поранення.

Також ми писали, що на Закарпатті автомобіль в'їхав у відбійник, внаслідок чого є загиблий.

ДТП аварія підлітки Рівненська область Нацполіція мотоцикл
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