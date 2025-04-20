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На Ровенщине смертельное ДТП — двух подростков нашли в кювете

20 апреля 2025 20:12
Евгения Брюховецкая - редактор
Двое подростков разбились на мотоцикле в Сарненском районе
Полиция на месте ДТП. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Сарненском районе Ровенской области в пятницу, 18 апреля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Оба несовершеннолетних погибли на месте аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области в Telegram.

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18 апреля в 07:30 местный житель сообщил правоохранителям, что обнаружил вблизи села Яриновка в кювете мотоцикл и двух парней без сознания.

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Мотоцикл. Фото: Нацполиция
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Мотоцикл. Фото: Нацполиция

"Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребят. Ими оказались 15-летний житель села Цепцевичи и 16-летний житель села Трискини", — говорится в сообщении.

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Шлем. Фото: Нацполиция
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Деталь от мотоцикла. Фото: Нацполиция

Следователи установили, что ночью водитель мотоцикла не справился с управлением, слетел в кювет, где врезался в дерево. На момент ДТП оба подростка были в мотошлемах. Правоохранители начали досудебное расследование, устанавливается, кто из парней был за рулем.

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Скриншот поста полиции Ровенщины

Напомним, в Киеве на Оболони маршрутка столкнулась с грузовиком: пятеро пассажиров получили ранения.

Также мы писали, что на Закарпатье автомобиль въехал в отбойник, в результате чего есть погибший.

ДТП авария подростки Ровенская область Нацполиция мотоцикл
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