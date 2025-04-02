Смертельна ДТП поблизу Середнього на Закарпатті: автомобіль врізався у відбійник

Аварія на дорозі за участі автомобілів. Ілюстративне фото: Freepik

Неподалік селища Середнє в Ужгородському районі Закарпатської області водій автомобіля врізався у відбійник. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина.

Про це повідомив український журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

На Закарпатті сталася смертельна ДТП — одна людина загинула

Поблизу селища Середнє в Ужгородському районі Закарпатської області сталася жахлива аварія, внаслідок якої одна людина загинула.

Як відомо, водій на великій швидкості не впорався з керуванням, вдарився у відбійник й частково знищив його.

Водночас автомобіль отримав серйозні пошкодження — передня частина розбита повністю. На жаль, одна людина загинула.

Наразі всі деталі та обставини цієї жахливої дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, що ввечері 31 березня у Львові трамвай переїхав чоловіка. Мешканець Львова самостійно ліг під колеса трамвая, внаслідок чого загинув.

Крім того, нещодавно у Київській області водій авто насмерть збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.