Смертельное ДТП вблизи Среднего на Закарпатье: автомобиль врезался в отбойник

Авария на дороге с участием автомобилей. Иллюстративное фото: Freepik

Недалеко от поселка Среднее в Ужгородском районе Закарпатской области водитель автомобиля врезался в отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола на своей странице в Telegram.

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Вблизи поселка Среднее в Ужгородском районе Закарпатской области произошла ужасная авария, в результате которой один человек погиб.

Как известно, водитель на большой скорости не справился с управлением, ударился в отбойник и частично уничтожил его.

В то же время автомобиль получил серьезные повреждения — передняя часть разбита полностью. К сожалению, один человек погиб.

Сейчас все детали и обстоятельства этого ужасного дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, что вечером 31 марта во Львове трамвай переехал мужчину. Житель Львова самостоятельно лег под колеса трамвая, в результате чего погиб.

Кроме того, недавно в Киевской области водитель авто насмерть сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.