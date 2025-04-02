Смертельное ДТП вблизи Среднего на Закарпатье: автомобиль врезался в отбойник

На Закарпатье водитель врезался в отбойник, есть погибший — видео
Недалеко от поселка Среднее в Ужгородском районе Закарпатской области водитель автомобиля врезался в отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.
Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола на своей странице в Telegram.
На Закарпатье произошло смертельное ДТП — один человек погиб
Вблизи поселка Среднее в Ужгородском районе Закарпатской области произошла ужасная авария, в результате которой один человек погиб.
Как известно, водитель на большой скорости не справился с управлением, ударился в отбойник и частично уничтожил его.
В то же время автомобиль получил серьезные повреждения — передняя часть разбита полностью. К сожалению, один человек погиб.
Сейчас все детали и обстоятельства этого ужасного дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Напомним, что вечером 31 марта во Львове трамвай переехал мужчину. Житель Львова самостоятельно лег под колеса трамвая, в результате чего погиб.
Кроме того, недавно в Киевской области водитель авто насмерть сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
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