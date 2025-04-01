ДТП з українцями в Австрії 1 квітня — є загиблі та поранені

ДТП в Австрії. Фото: FF Pitten

У Нижній Австрії у вівторок, 1 квітня, мікроавтобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинули четверо людей, ще четверо — травмовані.

Про це повідомила ORF.

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"На Південному автобані (A2) у вівторок уранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Повністю заповнений мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини, ще четверо дістали важкі травми", — йдеться у повідомленні.

ДТП в Австрії. Фото: FF Pitten

Зіткнення сталося близько 6:20 біля містечка Зебенштайн. Попередньо правоохоронці встановили, що мікроавтобус врізався у вантажівку, яка виїжджала з паркувального місця.

ДТП в Австрії. Фото: Stamberg/P.Lechner

У мікроавтобусі було вісім громадян України — четверо загинули, а ще четверо отримали важкі травми. Після зіткнення їх затиснуло в салоні.

Водій і пасажир вантажівки відбулися легкими травмами.

ДТП в Австрії. Фото: FF Pitten

Наразі постраждалі українці перебувають у лікарнях у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді.

Нагадаємо, на Київщині 22 березня сталася ДТП у Бучанському районі. Внаслідок аварії загинув чоловік.

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