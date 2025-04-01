ДТП с украинцами в Австрии 1 апреля — есть погибшие и раненые

ДТП в Австрии. Фото: FF Pitten

В Нижней Австрии во вторник, 1 апреля, микроавтобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека, еще четверо — травмированы.

Об этом сообщила ORF.

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ДТП с украинцами в Австрии

"На Южном автобане (A2) во вторник утром произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Полностью заполненный микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые травмы", — говорится в сообщении.

ДТП в Австрии. Фото: FF Pitten

Столкновение произошло около 6:20 возле городка Зебенштайн. Предварительно правоохранители установили, что микроавтобус врезался в грузовик, который выезжал с парковочного места.

ДТП в Австрии. Фото: Stamberg/P.Lechner

В микроавтобусе было восемь граждан Украины — четверо погибли, а еще четверо получили тяжелые травмы. После столкновения их зажало в салоне.

Водитель и пассажир грузовика отделались легкими травмами.

ДТП в Австрии. Фото: FF Pitten

Сейчас пострадавшие украинцы находятся в больницах в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.

Напомним, на Киевщине 22 марта произошло ДТП в Бучанском районе. В результате аварии погиб мужчина.

А 19 марта во Львовской области столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили о четырех раненых.