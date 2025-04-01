ДТП с украинцами в Австрии 1 апреля — есть погибшие и раненые

В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП — есть погибшие
В Нижней Австрии во вторник, 1 апреля, микроавтобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека, еще четверо — травмированы.
Об этом сообщила ORF.
ДТП с украинцами в Австрии
"На Южном автобане (A2) во вторник утром произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Полностью заполненный микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые травмы", — говорится в сообщении.
Столкновение произошло около 6:20 возле городка Зебенштайн. Предварительно правоохранители установили, что микроавтобус врезался в грузовик, который выезжал с парковочного места.
В микроавтобусе было восемь граждан Украины — четверо погибли, а еще четверо получили тяжелые травмы. После столкновения их зажало в салоне.
Водитель и пассажир грузовика отделались легкими травмами.
Сейчас пострадавшие украинцы находятся в больницах в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.
Напомним, на Киевщине 22 марта произошло ДТП в Бучанском районе. В результате аварии погиб мужчина.
А 19 марта во Львовской области столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили о четырех раненых.
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