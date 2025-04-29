В МИД прокомментировали аварии в Польше с участием украинцев

ДТП с украинцами в Польше. Фото: Miejski Reporter

В ночь на вторник, 29 апреля, вблизи села Давиды Мазовецкие, что в 10 километрах от Варшавы, произошли сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Аварии произошли на скоростной трассе S2, на пересечении с дорогой S79.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Первым произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, который следовал по маршруту Минск-Вроцлав. В салоне находилось 27 человек: 26 пассажиров и водитель. По неустановленным пока причинам автобус врезался в энергопоглощающие барьеры и перевернулся. В результате аварии пострадали 12 пассажиров. Их всех госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Вторая авария произошла уже во время спасательной операции. В пожарную машину, которая работала на месте первого ДТП, врезался грузовик. Его водитель — гражданин Украины. В результате столкновения пострадали сам водитель и двое пожарных. Таким образом, общее количество травмированных в двух инцидентах достигло 15 человек.

На месте происшествия оперативно работают экстренные службы, а движение по трассе S2 временно остановлено. Консульское должностное лицо Украины находится на месте событий и оказывает необходимую помощь. Другие пассажиры автобуса продолжили маршрут на резервном транспорте, предоставленном перевозчиком.

По состоянию на сейчас звонков на "горячую линию" МИД по поводу этой аварии не поступало. Посольство продолжает проверку информации о наличии граждан Украины среди пострадавших и держит ситуацию на контроле.

Напомним, что недавно в немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу. Пострадали более 25 человек.

Подобная ситуация произошла и в Мюнхене. Это привело к травмированию 20 человек.