Сікорський висловився про конфлікт із Зеленським та питання ексгумації жертв Волинської трагедії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо конфлікту з Президентом України Володимиром Зеленським, який стався під час їхньої зустрічі у вересні. Про цей інцидент раніше повідомляли ЗМІ.

Про це Радослав Сікорський говорив в ефірі "Польського радіо" у четвер, 3 жовтня.

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Сікорський підкреслив, що у Польщі існує національний консенсус стосовно ексгумації жертв Волинської трагедії. Він зазначив, що цього питання активно домагаються президент Анджей Дуда, спікер Сейму Шимон Головня та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Журналістка радіостанції зазначила, що Україна не дає згоди на ексгумацію польських жертв, проте дозволила ексгумувати солдатів вермахту.

За словами Сікорського, під час візиту в Київ він отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії вирішать.

Ведуча запитала, чи дійсно на зустрічі з Зеленським у Києві виник конфлікт, як про це писали ЗМІ.

"Я справді можу поставити питання руба. Подивимося по їхніх вчинках", — відповів глава МЗС Польщі.

Що передувало

У вересні заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

Водночас Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.

А у відповідь на запити польських громадян Український інститут національної пам’яті планує розпочати у 2025 році роботи з пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Ці роботи відбуватимуться в Рівненській області.