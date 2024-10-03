Сикорский высказался о конфликте с Зеленским и вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу конфликта с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел во время их встречи в сентябре. Об этом инциденте ранее сообщали СМИ.

Об этом Радослав Сикорский говорил в эфире "Польского радио" в четверг, 3 октября.

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Сикорский подчеркнул, что в Польше существует национальный консенсус относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Он отметил, что этого вопроса активно добиваются президент Анджей Дуда, спикер Сейма Шимон Головня и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Журналистка радиостанции отметила, что Украина не дает согласия на эксгумацию польских жертв, однако разрешила эксгумировать солдат вермахта.

По словам Сикорского, во время визита в Киев он получил заверения, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии решат.

Ведущая спросила, действительно ли на встрече с Зеленским в Киеве возник конфликт, как об этом писали СМИ.

"Я действительно могу поставить вопрос ребром. Посмотрим по их поступкам", — ответил глава МИД Польши.

Что предшествовало

В сентябре заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.

А в ответ на запросы польских граждан Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работы по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Эти работы будут проходить в Ровенской области.