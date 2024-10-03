Сикорский высказался о конфликте с Зеленским и вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии

В МИД Польши прокомментировали конфликт с Зеленским по поводу Волынской трагедии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу конфликта с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел во время их встречи в сентябре. Об этом инциденте ранее сообщали СМИ.
Об этом Радослав Сикорский говорил в эфире "Польского радио" в четверг, 3 октября.
Конфликт между Сикорским и Зеленским
Сикорский подчеркнул, что в Польше существует национальный консенсус относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Он отметил, что этого вопроса активно добиваются президент Анджей Дуда, спикер Сейма Шимон Головня и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Журналистка радиостанции отметила, что Украина не дает согласия на эксгумацию польских жертв, однако разрешила эксгумировать солдат вермахта.
По словам Сикорского, во время визита в Киев он получил заверения, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии решат.
Ведущая спросила, действительно ли на встрече с Зеленским в Киеве возник конфликт, как об этом писали СМИ.
"Я действительно могу поставить вопрос ребром. Посмотрим по их поступкам", — ответил глава МИД Польши.
Что предшествовало
В сентябре заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.
А в ответ на запросы польских граждан Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работы по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Эти работы будут проходить в Ровенской области.
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