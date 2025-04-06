Польща рішуче засудила агресію Росії проти України та назвала ціль Москви

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

У Польщі рішуче засудили подальші напади Росії на Україну. Там назвали, яку мету переслідує Москва у звʼязку з продовженням агресії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі X у неділю, 6 квітня.

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"Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну. Росія повинна понести відповідальність за смерті українців та руйнування цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що останні дії РФ показують, що її метою є продовження війни, а не мир.

Допис МЗС Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, духовний радник лідера США Дональда Трампа прокоментував російську атаку на Кривий Ріг 4 квітня. Він наголосив, що світ має засудити цю жорстокість.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала фото з приспущеним прапором у День жалоби за жертвами російського обстрілу Кривого Рогу.