Польща рішуче засудила агресію Росії проти України та назвала ціль Москви

У МЗС Польщі назвали подальшу мету Росії — про що йдеться
У Польщі рішуче засудили подальші напади Росії на Україну. Там назвали, яку мету переслідує Москва у звʼязку з продовженням агресії.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі X у неділю, 6 квітня.
Заява Польщі щодо агресії Росії
"Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну. Росія повинна понести відповідальність за смерті українців та руйнування цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
У МЗС додали, що останні дії РФ показують, що її метою є продовження війни, а не мир.
Нагадаємо, духовний радник лідера США Дональда Трампа прокоментував російську атаку на Кривий Ріг 4 квітня. Він наголосив, що світ має засудити цю жорстокість.
Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала фото з приспущеним прапором у День жалоби за жертвами російського обстрілу Кривого Рогу.
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