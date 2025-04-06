Удар по Кривому Розі — пастор Трампа висловив підтримку Україні

Духовний радник Трампа Марк Бернс. Фото: ОП

Росіяни в п'ятницю, 4 квітня, завдали удару по Кривому Розі. Світ має стати на сторону України та засудити вбивства невинних.

Про це в соцмережі "X" написав духовний радник Трампа Марк Бернс.

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Духовний радник Дональда Трампа зазначив, що російська ракета забрала невинні життя українців. Серед жертв терору були й діти.

"Трагічна втрата невинних життів. Світ має засудити цю жорстокість і стати на бік України проти такого терору. Віра — це вибір, а не почуття!", — написав Бернс.

Повідомлення Марка Бернса. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни вдарили по Кривому Розі ввечері 4 квітня. В ООН зазначили, що цей російський обстріл став найбільшим масовим убивством дітей з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк знову прокоментувала російську атаку на Кривий Ріг, яка сталася 4 квітня. Вона опублікувала фото з приспущеним прапором у День жалоби.

