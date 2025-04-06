Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Обстрел Кривого Рога — духовный советник Трампа поддержал Украину arrow

Обстрел Кривого Рога — духовный советник Трампа поддержал Украину

6 апреля 2025 23:26
Ольга Антоновская - редактор
Удар по Кривому Рогу — пастор Трампа выразил поддержку Украине
Духовный советник Трампа Марк Бернс. Фото: ОП
Ольга Антоновская - редактор

Россияне в пятницу, 4 апреля, нанесли удар по Кривому Рогу. Мир должен встать на сторону Украины и осудить убийства невинных.

Об этом в соцсети X написал духовный советник Трампа Марк Бернс.

Реклама
Читайте также:

Пастор Бернс осудил обстрел Кривого Рога

Духовный советник Дональда Трампа отметил, что российская ракета унесла невинные жизни украинцев. Среди жертв террора были и дети.

"Трагическая потеря невинных жизней. Мир должен осудить эту жестокость и встать на сторону Украины против такого террора. Вера — это выбор, а не чувство!" — написал Бернс.

Радник Трампа засудив удар РФ по Кривому Розі
Сообщение Марка Бернса. Фото: скриншот

Напомним, россияне ударили по Кривому Рогу вечером 4 апреля. В ООН отметили, что этот российский обстрел стал крупнейшим массовым убийством детей с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк снова прокомментировала российскую атаку на Кривой Рог, которая произошла 4 апреля. Она опубликовала фото с приспущенным флагом в День траура.

Кривой Рог Дональд Трамп обстрелы война в Украине жертвы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама